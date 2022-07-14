В NASA заявили о финальной стадии соглашения РФ и США о перекрестных полетах на МКС

США и Россия близки к подписанию соглашения о перекрестных полетах на Международную космическую станцию, NASA рассчитывает на скорое заключение соглашения. Об этом рассказала замруководителя программы NASA на МКС Дана Вайгл на брифинге аэрокосмического агентства, посвященном запуску грузового корабля Cargo Dragon к МКС.

«Мы надеемся, что мы близки к завершению подписания соглашения, оно на последних стадиях рассмотрения со стороны NASA и "Роскосмоса"», — цитирует Вайгл «Интерфакс» 14 июля.



Предельный срок подписания, по её словам, — конец следующей недели. Если этого не случится, NASA придётся изменить тренировочный процесс.



Вайгл добавила, что астронавт NASA Фрэнк Рубио тренируется в России для осеннего полета к МКС на корабле «Союз».

«Анна Кикина продолжает тренироваться с Crew-5 по нормальному плану, у них всё идет хорошо, также Фрэнк Рубио тренируется с экипажем "Союза"», — сказала Вайгл.

До 2011 года действовала перекрестная система: для доставки на МКС американские астронавты получали места на российских кораблях, а российские космонавты — на американских. С 2011 года доставку начали осуществлять только российские корабли. В 2020 году в NASA сообщили о переговорах с «Роскосмосом» о возвращении перекрестной системы. В декабре 2021 года Рогозин заявил, что РФ и США планируют в 2022–2024 годах в рамках программы перекрестных полетов проводить по одному совместному полету. 25 июня в «Роскосмосе» рассказали, что Кикина готовится вылететь в США на подготовку в SpaceX. Запуск Crew Dragon с экипажем Crew-5 запланирован на осень 2022 года.

