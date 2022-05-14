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    Экономика и санкции

    В NASA заявили, что санкции против России стали мешать американским космонавтам

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    6 комментариев

    Антироссийские санкции начали мешать работе астронавтов NASA. Об этом пишет издание SpaceNews со ссылкой на советников американского ведомства по безопасности.

    Участница Консультативной группы по аэрокосмической безопасности и бывший астронавт Сьюзен Хелмс отметила, что серьезных проблем в плане работы, подготовки и обучения американских космонавтов в Москве нет. В то же время и российские астронавты продолжают тренироваться в США. Однако партнерство между РФ и Штатами в этой сфере испытывает на себе влияние санкций.

    «Геополитические санкции, которые были наложены на Россию и которые мы наблюдали в последние несколько месяцев, создали среду, в которой становятся очевидными некоторые административные трудности», — сказала она.

    По ее словам, авиакомпании сокращают или приостанавливают полеты в Москву, а кредитные карты «трудно или невозможно использовать» из-за санкций в отношении российских банков. Кроме того, некоторые сотрудники NASA добровольно покинули Россию, из-за чего ведомству пришлось «управлять персоналом более жестко и агрессивно, чем ранее».

    Ранее NASA, Европейскому и Канадскому космическому агентствам были направлены письма с требованиями снять санкции с Центрального научно-исследовательского института машиностроения (в его состав входит Центр управления полетами) и Ракетно-космического центра «Прогресс» (производитель ракет «Союз-2»). Однако Рогозин остался недоволен полученными ответами.

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    Комментарии (6)

    aborigenSPB
    Когда же политиканы поймут, что Земля - это большая коммунальная квартира и расселять её не прилетят никакие инопланетяне. Надо самим заниматься этим, и хотя бы космические программы не смешивать с политическими амбициями!
    Пусть зарубят себе на носу: спорт, наука и космос вне политики!!!
    Дежурный по объединению
    Передайте сотрудника насы, что трудности временные. Дмитрий Олегович уже просчитывает траекторию для буксировки модуля "наука" в родную гавань. Ну или к тянь-гун.
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