В NASA заявили, что санкции против России стали мешать американским космонавтам

Антироссийские санкции начали мешать работе астронавтов NASA. Об этом пишет издание SpaceNews со ссылкой на советников американского ведомства по безопасности.
Участница Консультативной группы по аэрокосмической безопасности и бывший астронавт Сьюзен Хелмс отметила, что серьезных проблем в плане работы, подготовки и обучения американских космонавтов в Москве нет. В то же время и российские астронавты продолжают тренироваться в США. Однако партнерство между РФ и Штатами в этой сфере испытывает на себе влияние санкций.
«Геополитические санкции, которые были наложены на Россию и которые мы наблюдали в последние несколько месяцев, создали среду, в которой становятся очевидными некоторые административные трудности», — сказала она.
По ее словам, авиакомпании сокращают или приостанавливают полеты в Москву, а кредитные карты «трудно или невозможно использовать» из-за санкций в отношении российских банков. Кроме того, некоторые сотрудники NASA добровольно покинули Россию, из-за чего ведомству пришлось «управлять персоналом более жестко и агрессивно, чем ранее».
Ранее NASA, Европейскому и Канадскому космическому агентствам были направлены письма с требованиями снять санкции с Центрального научно-исследовательского института машиностроения (в его состав входит Центр управления полетами) и Ракетно-космического центра «Прогресс» (производитель ракет «Союз-2»). Однако Рогозин остался недоволен полученными ответами.