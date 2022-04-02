«Написаны под копирку». Рогозин остался недоволен ответами по МКС NASA и других космических агентств

Судя по публикации , из NASA ответили, что готовы продолжить «взаимодействовать с соответствующими федеральными ведомствами и агентствами США в целях содействия дальнейшему сотрудничеству в рамках МКС и ее эксплуатации».

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин 2 апреля отреагировал на ответы, полученные от зарубежных партнеров по вопросу о снятии санкций. В частности, он возмутился, что «американский и канадский ответы написаны практически под копирку» и что глава Европейского космического агентства переадресовал просьбу странам — членам ЕС.

«Что касается ответа Европейского космического агентства, то Йозеф Ашбахер выступил в роли почтальона, подтвердив, что он такие вопросы не решает, а потому перенаправил моё обращение странам — членам ЕС. То есть нам предлагается подождать, пока бюрократии всех 28 стран Евросоюза соблаговолят прочесть письмо Роскосмоса. К этому времени или ишак сдохнет, или МКС своей смертью умрёт», — оказался категоричен Рогозин.

«Позиция наших партнёров понятна: санкции сняты не будут, — делает вывод Рогозин. — При этом, опасаясь разрушения сотрудничества на МКС, где роль России имеет принципиально важный характер для обеспечения жизнеспособности и безопасности станции, западные партнёры дают понять, что в действительности санкции в части работ в интересах МКС работать не будут».

Сложившееся «положение дел» глава корпорации назвал «неприемлемым» и добавил, что «восстановление нормальных отношений» возможно лишь при полной отмене санкций.

«Конкретные предложения Роскосмоса по срокам завершения сотрудничества в рамках МКС с космическими ведомствами США, Канады, Евросоюза и Японии будут доложены руководству нашей страны в ближайшее время», — завершил он.