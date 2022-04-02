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    «Написаны под копирку». Рогозин остался недоволен ответами по МКС NASA и других космических агентств

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    Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин 2 апреля отреагировал на ответы, полученные от зарубежных партнеров по вопросу о снятии санкций. В частности, он возмутился, что «американский и канадский ответы написаны практически под копирку» и что глава Европейского космического агентства переадресовал просьбу странам — членам ЕС.

    Судя по публикации, из NASA ответили, что готовы продолжить «взаимодействовать с соответствующими федеральными ведомствами и агентствами США в целях содействия дальнейшему сотрудничеству в рамках МКС и ее эксплуатации».

    «Что касается ответа Европейского космического агентства, то Йозеф Ашбахер выступил в роли почтальона, подтвердив, что он такие вопросы не решает, а потому перенаправил моё обращение странам — членам ЕС. То есть нам предлагается подождать, пока бюрократии всех 28 стран Евросоюза соблаговолят прочесть письмо Роскосмоса. К этому времени или ишак сдохнет, или МКС своей смертью умрёт», — оказался категоричен Рогозин.

    «Позиция наших партнёров понятна: санкции сняты не будут, — делает вывод Рогозин. — При этом, опасаясь разрушения сотрудничества на МКС, где роль России имеет принципиально важный характер для обеспечения жизнеспособности и безопасности станции, западные партнёры дают понять, что в действительности санкции в части работ в интересах МКС работать не будут».

    Сложившееся «положение дел» глава корпорации назвал «неприемлемым» и добавил, что «восстановление нормальных отношений» возможно лишь при полной отмене санкций.

    «Конкретные предложения Роскосмоса по срокам завершения сотрудничества в рамках МКС с космическими ведомствами США, Канады, Евросоюза и Японии будут доложены руководству нашей страны в ближайшее время», — завершил он.

    Ранее NASA, Европейскому и Канадскому космическому агентствам были направлены письма с требованиями снять санкции с Центрального научно-исследовательского института машиностроения (в его состав входит Центр управления полетами) и Ракетно-космического центра «Прогресс» (производитель ракет «Союз-2»).

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    Комментарии (10)

    Алик-1
    МКС это повторение того, что СССР и РФ достигли на станции Мир. Из-за безденежья 90-х пришлось пойти на сотрудничество. Но и сегодня Штаты не в состоянии построить такую станцию сами
    Антител
    Скоро российские космические корабли начнут бороздить просторы вселенной с обозначением "Z" на борту. Вот уж америкамцы обосс....!
    Alex000
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