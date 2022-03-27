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Глава Роскосмоса рассказал о судьбе МКС. Решение будет принято после 31 марта

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Решение о сроках эксплуатации Международной космической станции (МКС) будет принято после 31 марта на основании ответа NASA, Европейского и Канадского космических агентств по поводу снятия санкций с ЦНИИмаш и Ракетно-космического центра «Прогресс». Об этом 27 марта сообщил гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

«31 марта — последний день, когда мы ждем ответ от NASA, Европейского космического агентства, Канадского космического агентства в отношении того, что они должны отозвать санкции в отношении двух наших гражданских компаний — ЦНИИмаш и Ракетно-космический центр «Прогресс». <...> Если они проигнорируют либо ответят муть, мы, исходя из их позиции, определим свою по отношению к тому, как долго будет работать МКС», — цитирует Рогозина ТАСС.

Напомним, что глава Роскосмоса также заявил о невозможности в дальнейшем работать с США по совместным космическим программам. «Я должен делать вид, что ничего не происходит, и в космосе все спокойно? Я так не могу», — подчеркнул Рогозин.

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Комментарии (5)

jump
затопить! все равно центральному модулю уже более 20ти лет и он свой срок службы отработал . А новую станцию пусть Маск с китайцами строит , тк Роскосмос уже "дырка от бублика".
812
"я так не могу"!(с) а что вообще рагозя может? коме утопления таксы и разворованного восточного чем он может похвастаться? может на марс полетел, на луне базу построил (все то, что путин к 2019 году обещал)? закрыть МКС не велико геройство, вот если бы он сказал что создал МКС2..
Фомальгаут
Какой уж нам космос! С земными делами бы разобраться.....
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