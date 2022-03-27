Глава Роскосмоса рассказал о судьбе МКС. Решение будет принято после 31 марта

Решение о сроках эксплуатации Международной космической станции (МКС) будет принято после 31 марта на основании ответа NASA, Европейского и Канадского космических агентств по поводу снятия санкций с ЦНИИмаш и Ракетно-космического центра «Прогресс». Об этом 27 марта сообщил гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.



«31 марта — последний день, когда мы ждем ответ от NASA, Европейского космического агентства, Канадского космического агентства в отношении того, что они должны отозвать санкции в отношении двух наших гражданских компаний — ЦНИИмаш и Ракетно-космический центр «Прогресс». <...> Если они проигнорируют либо ответят муть, мы, исходя из их позиции, определим свою по отношению к тому, как долго будет работать МКС», — цитирует Рогозина ТАСС.

