Пока без интимных подробностей. Суд отказал Эмбер Хёрд в новом витке суда против Деппа

Судья по делу Джонни Деппа и Эмбер Хёрд отказал актрисе в отмене приговора и назначении нового судебного разбирательства. Об этом сообщает USA Today со ссылкой на постановление суда.
Решение было вынесено достаточно оперативно: ходатайство об отмене Хёрд подала на прошлой неделе.
Помимо отказа в отмене ранее вынесенного решения, судья не стал брать во внимание утверждение адвокатов актрисы о плохой проверке одного из присяжных. В ней юристы усматривали процессуальное нарушение. По мнению судьи, протест нужно было заявлять еще во время выбора присяжных.
«Пятнадцатый присяжный был проверен судом и соответствовал установленным законом требованиям. Обе стороны общались с присяжными в течение дня и, позднее, заявили суду, что состав полностью приемлем… Нет никаких доказательств мошенничества или правонарушений», – цитирует издание решения суда.
Джонни Депп через одного из своих адвокатов заявил, что «очень доволен решениями суда».
Нынешнее решение суда окончательное. Правда, лишь на данном этапе. Следующим, вероятно, будет тяжба в апелляционном суде Вирджинии. Правда, Хёрд придется внести залог в 10,3 млн долларов плюс 6 процентов годовых, пока дело будет рассматриваться.