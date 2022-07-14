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    Пока без интимных подробностей. Суд отказал Эмбер Хёрд в новом витке суда против Деппа

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    Судья по делу Джонни Деппа и Эмбер Хёрд отказал актрисе в отмене приговора и назначении нового судебного разбирательства. Об этом сообщает USA Today со ссылкой на постановление суда.

    Решение было вынесено достаточно оперативно: ходатайство об отмене Хёрд подала на прошлой неделе.

    Помимо отказа в отмене ранее вынесенного решения, судья не стал брать во внимание утверждение адвокатов актрисы о плохой проверке одного из присяжных. В ней юристы усматривали процессуальное нарушение. По мнению судьи, протест нужно было заявлять еще во время выбора присяжных.

    «Пятнадцатый присяжный был проверен судом и соответствовал установленным законом требованиям. Обе стороны общались с присяжными в течение дня и, позднее, заявили суду, что состав полностью приемлем… Нет никаких доказательств мошенничества или правонарушений», – цитирует издание решения суда.

    Джонни Депп через одного из своих адвокатов заявил, что «очень доволен решениями суда».

    Нынешнее решение суда окончательное. Правда, лишь на данном этапе. Следующим, вероятно, будет тяжба в апелляционном суде Вирджинии. Правда, Хёрд придется внести залог в 10,3 млн долларов плюс 6 процентов годовых, пока дело будет рассматриваться.

    Иск 58-летнего Деппа к 36-летней Хёрд был подан после ее статьи в газете The Washington Post. В декабре 2018 года женщина обвинила бывшего супруга в домашнем насилии. При том что имя Деппа напрямую не было названо, после таких обвинений против актера сыграла «культура отмены». Ему отказали в нескольких ролях, в том числе и тех, что уже были в работе, а также подвергли серьезной критике.

    В результате судебных разбирательств Хёрд признана виновной по всем пунктам обвинения. Согласно вердикту присяжных, заявления Хёрд о бывшем муже были ложными. Сумма требований Джонни Деппа к Эмбер Хёрд составляла 50 миллионов долларов. Однако компенсация составит 15 миллионов долларов.

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