Пока без интимных подробностей. Суд отказал Эмбер Хёрд в новом витке суда против Деппа

Судья по делу Джонни Деппа и Эмбер Хёрд отказал актрисе в отмене приговора и назначении нового судебного разбирательства. Об этом сообщает USA Today со ссылкой на постановление суда.



Решение было вынесено достаточно оперативно: ходатайство об отмене Хёрд подала на прошлой неделе.

Помимо отказа в отмене ранее вынесенного решения, судья не стал брать во внимание утверждение адвокатов актрисы о плохой проверке одного из присяжных. В ней юристы усматривали процессуальное нарушение. По мнению судьи, протест нужно было заявлять еще во время выбора присяжных.