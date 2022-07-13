В Красносельском районе опровергли версию родителей о запертом на выход классе. Охрану к ним приставили из-за «вандальных действий»

Как сообщается в ответе заместителя главы администрации Елены Гавриленко, принуждения к получению согласия родителей на обучение в 547-й школе, но на площадке другого образовательного учреждения, ни в устной, ни в письменной форме не было.

«Инициативная группа родителей не выпускала из кабинета заместителя директора по учебной работе начальных классов, требовала от нее принять документы и предоставить гарантии в письменной форме об обучении их детей в здании 547-й школы. Для того, чтобы вернуться к своим непосредственным обязанностям и выйти из кабинета, заместитель директора вынуждена была вызвать охранника учреждения. Указанная группа вела себя крайне агрессивно, поэтому охранник находился с ними с целью охраны имущества учреждения от возможных вандальных действий с их стороны», — отметила Гавриленко.

Администрация также предоставила видео для ознакомления, на котором запечатлен момент разговора на повышенных тонах, в кадре родители преграждают выход из кабинета представителю школы. Их предупредили о вызове полиции, после чего, по словам Гавриленко, была сделана съемка, предоставленная «Фонтанке». На ней уже охранник не выпускает из класса родителей. Эти кадры в администрации назвали постановочными.

Причиной конфликта стала нехватка мест в первых классах 547-й школы. Родителям предложили зачислить детей в это учреждение, но водить на уроки на другую площадку. Этот вариант устроил не всех.