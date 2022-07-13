«Настороженность повышенная». В Петербурге врачей в кратчайшие сроки готовят выявлять обезьянью оспу

Петербургских врачей после первого выявленного случая оспы обезьян в кратчайшие сроки проинструктировали, как определять заболевание, рассказал заместитель председателя комитета по здравоохранению Дмитрий Мотовилов.

«Настороженность в медучреждениях, в первую очередь амбулаторного звена, должна быть повышенная. Именно для этой цели в настоящее время в кратчайшие сроки были проведены инструктажи, лекции, разобраны симптомы с медицинскими работниками», — заявил 13 июля Мотовилов в эфире канала «Санкт-Петербург».

По его словам, каких-то специфичных симптомов у нового заболевания нет. Они всё те же, что и при ОРВИ. Насторожить должны увеличенные лимфоузлы и обширная сыпь.



Как писала «Фонтанка», первый случай обезьяньей оспы выявили в Петербурге. Что сейчас с пациентом и откуда он прибыл в Россию — читайте в новости «Фонтанки».

