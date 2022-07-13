    Пробки

    2/10

    usd58.53eur58.9
    Скандал с АнанскихПоследняя маршрутка уезжаетПорты теряют грузыОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Боевые действия на Украине

    Украина разорвала дипотношения с КНДР, которая признала республики Донбасса

    1332
    1 комментарий

    Украина разрывает дипломатические отношения с Северной Кореей после ее решения признать независимость Донецкой и Луганской народных республик. Об этом 13 июля говорится в сообщении украинского МИД.

    «В ответ на столь недружественный акт Украина заявляет о разрыве дипломатических отношений с Корейской Народной Демократической Республикой. Политические и экономические контакты с КНДР не осуществляются из-за наложенных на эту страну международных санкций», — сказано в заявлении ведомства.

    Киев рассматривает этот шаг как «попытку подорвать суверенитет и территориальную целостность» Украины.

    О том, что Пхеньян решил признать суверенитет ЛНР и ДНР, стало известно 13 июля. В Донецкой республике это событие назвали «еще одной победой дипломатии» и пообещали развивать экономические отношения с Северной Кореей.

    Ранее Украина разорвала дипотношения с Сирией, когда эта страна признала ЛНР и ДНР.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии 1

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close
    close