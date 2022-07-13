Украина разорвала дипотношения с КНДР, которая признала республики Донбасса

Украина разрывает дипломатические отношения с Северной Кореей после ее решения признать независимость Донецкой и Луганской народных республик. Об этом 13 июля говорится в сообщении украинского МИД.



«В ответ на столь недружественный акт Украина заявляет о разрыве дипломатических отношений с Корейской Народной Демократической Республикой. Политические и экономические контакты с КНДР не осуществляются из-за наложенных на эту страну международных санкций», — сказано в заявлении ведомства.

