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    Суд в Петербурге определил в СИЗО автора фильма о концерте в поддержку Скочиленко. Ему вменяют посты про армию и Украину

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    Выборгский райсуд в Петербурге удовлетворил просьбу следствия и заключил под стражу на два месяца активиста Всеволода Королева, обвиняемого по статье о фейках про российскую армию. Об этом 13 июля сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

    Следствие считает, что в период с марта по апрель 2022 года Королев разместил во «ВКонтакте» некие «текстовые сообщения», содержащие «заведомо ложную информацию» об использовании ВС РФ в ходе спецоперации на Украине. Уточняется, что речь идет о постах, посвященных событиям в Буче, Бородянке и Донецке.

    Задержали активиста 12 июля, тогда же ему предъявили обвинение. Свою вину мужчина не признал. Он отправлен в следственный изолятор до 11 сентября.

    По п. д ч. 2 ст. 207.3 УК РФ Королеву грозит до десяти лет лишения свободы.

    «Фонтанка» писала, что Всеволод ранее снял документальный фильм о концерте в поддержку художницы Саши Скочиленко, обвиняемой в распространении фейков о ВС РФ. Она находится в СИЗО — по версии следствия, Саша заменила в магазине ценники на стикеры, посвященные ситуации на Украине.

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