Памфилова объяснила, почему выборы нельзя показывать в прямом эфире

«То есть вы не учитываете те вызовы и те опасности, которые привели нас к этому решению? <...> Имейте в виду, Вениамин Васильевич, что в нынешних условиях вы просто подвергаете свою систему большим угрозам, поэтому давайте лучше сейчас подработаете вместе с нами в единой логике, как мы движемся: это трансляция на защищенный специальный портал, который исключает разного рода внешние воздействия и так далее», — сказала глава ЦИК Соломенникову в ответ на его заявление о том, что все избиркомы в республике будут обеспечены «видеонаблюдением с трансляцией в интернет». До этого ЦИК рекомендовал регионам транслировать записи с камер только на служебный портал.

Глава Центризбиркома Элла Памфилова раскритиковала идею открытой трансляции с камер видеонаблюдения в территориальных комиссиях в интернет. Слова главы удмуртского избиркома Вениамина Соломенникова она прокомментировала на заседании ЦИК 13 июля.

На заседании речь шла о выборах, которые состоятся в сентябре. В единый день голосования выбирать будут в том числе 15 глав субъектов Федерации, включая главу Удмуртской республики.



В Петербурге в сентябре пройдут довыборы в двух десятках муниципалитетов. «Фонтанка» рассказывала о том, почему решение их провести нельзя считать тривиальным.

