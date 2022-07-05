Петербургу подкинули довыборы

Неожиданно для петербургских чиновников и муниципалов в конце прошлой недели в городе экстренно объявили выборы.



Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» / Архив Поделиться Поделиться





Они пройдут в двух десятках муниципалитетов в сентябре. Это — дополнительное голосование для тех муниципальных избирательных округов, где депутаты по какой-либо причине расстались с мандатом. Раньше на подобные ситуации не обращали внимания и довыборы не проводили.

«Только не довыборы»

Весной 2022 года в одном из муниципалитетов Невского района Петербурга шли военные действия: провластные депутаты наконец-то нашли управу на оппонента, одного из оппозиционных депутатов, и написали на него заявление за то, что тот усомнился в специальной военной операции на территории Украины. Проверкой занялись правоохранители, но не слишком рьяно, предвидя явное отсутствие состава преступления. Оппозиционер, впрочем, оказался не на шутку озадачен и даже на всякий случай уехал за границу. Тут же подоспели данные о допущенном им нарушении при заполнении декларации. Празднуя победу, правящее большинство в муниципалитете проголосовало за то, чтобы оппозиционера мандата лишить. А на следующий день, утверждают собеседники «Фонтанки», из Смольного раздался звонок: «Вы что, совсем? Да какая разница, что у него с позицией, у вас же сейчас довыборы будут! В его избирательном округе никого не останется, возвращайте его назад». Как утверждает источник, через несколько дней прокуратура прислала в муниципалитет бумагу, из которой следовало, что депутаты нарушили закон, отстранив своего коллегу. Через несколько заседаний ему вернули мандат.



По словам источников «Фонтанки» в муниципалитетах, все последние годы слово «довыборы» звучало как синоним не имеющего никакого смысла «геморроя», поэтому их и не проводили.

В 2017-м году это даже закрепили на уровне судебного решения. Согласно федеральному закону № 67 , выборы в избирательном округе назначаются, если в нем замещено менее двух третей депутатских мандатов. Когда представители «Справедливой России» пожаловались на муниципалов, проигнорировавших закон, судья городского суда встала на сторону последних. Норму о двух третях Татьяна Гунько применила не к округу, а ко всему муниципальному совету: сочла, что раз в целом депутатов достаточно, значит, довыборы и не нужны.



«Никто не понял, но вдруг людей стали отзывать из отпусков»

Довыборы перестали быть мифом на прошлой неделе: членов территориальных избирательных комиссий стали срочно вызывать из отпусков, чтобы назначить голосования в 17 муниципалитетах.

Как отмечают «Наблюдатели Петербурга», по закону территориальные избирательные комиссии должны были назначить дополнительные выборы не позднее 21 июня. Со второй попытки после пропуска сроков можно было сделать это до 2 июля. В итоге 1 июля все избиркомы впопыхах назначили довыборы. По данным собеседников «Фонтанки» в избиркомах, выборы в сентябре пройдут очно в десяти районах города. В каждый из 17 муниципалитетов довыбирают от одного до шести муниципальных депутатов. Преимущественно это не повлияет на расклады в муниципальных советах, однако с учётом ожидаемо низкой явки шансы стать муниципальным депутатом будут высокими как для провластно настроенных граждан, так и для их оппонентов. Собеседники «Фонтанки» отмечают, что и 100 голосов может хватить, чтобы победить на выборах, тогда как раньше нужно было получить 500–1000 бюллетеней «за».



«Теперь каждый год будем выборы проводить»

Муниципальные выборы в Петербурге раньше проводили избирательные комиссии муниципалитетов. Во время выборов в 2019 году некоторые из них демонстративно не пускали на порог ни оппозиционных кандидатов, ни даже членов ЦИКа. Так было, например, с избиркомом округа «Сергиевское» (Парнас). В округе «Чёрная Речка» муниципальная комиссия совершила столько ошибок, что результаты выборов и вовсе отменили в суде. После этих скандалов ЦИК призвала петербургских муниципалов отказаться от независимости и передать власть муниципальных комиссий территориальным избиркомам.



По сути это аналогичные структуры, только встроенные в единую вертикаль и подконтрольные де-юре горизбиркому и ЦИКу, де-факто — районным чиновникам, а не муниципальным депутатам. К лету 2022 года значительная часть муниципальных советов полномочия по проведению выборов передала территориальным избиркомам.

Как рассказал собеседник «Фонтанки», близкий к горизбиркому, решение провести довыборы было принято одним днём, к обсуждению привлекались сотрудники Центризбиркома. «Дело в том, что в эти дни начинает работать новый состав городской избирательной комиссии. В Смольном приняли решение не идти на конфронтацию (до этого Элла Памфилова регулярно критиковала Петербург за нарушения на выборах), поэтому теперь будет всё по закону. И если по закону нужно будет проводить выборы, то их проведут», — отметил источник. Он добавил, что в таком случае открывается ящик Пандоры: это значит, что выборы придётся проводить каждый год, ведь в 111 муниципалитетах неизбежно кто-то умирает, ошибается в декларациях, сдаёт мандаты из-за перехода на работу, несовместимую с муниципальной деятельностью. «Единственный путь, чтобы этого избежать — увеличить избирательные округа. Если сейчас один округ — это один, два или пять депутатов, то чтобы минимизировать число выборов, нужно сделать их всех пятимандатными», — резюмирует источник.



По его словам, скорей всего, выборы в этом сентябре пройдут очно и одним днём.

Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»

