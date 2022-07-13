Океан на Есенина отрезали от притока воды, но движение пока ограничено

Специалисты остановили воду, заливающую перекрёсток в Выборгском районе Петербурга 13 июля, и огородили место для работ. Движение на пересечении улицы Есенина и проспекта Луначарского ограничено.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУП «ТЭК СПб», вытекание на проспекте Луначарского, 17, где гидравлических испытаний не выдержала труба диаметром 500 мм, локализовали в 15:25.

«Изношенный участок огорожен в соответствии со всеми правилами безопасности. Движение ограничено. Для удобства местных жителей перевозчики временно меняют маршруты общественного транспорта. Информации об ущербе, причиненном третьим лицам и имуществу, нет», — уточняют в пресс-службе.