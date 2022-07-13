Нырять или можно по тротуару? На Есенина автобус бороздил образовавшийся океан

Автомобилисты могут освежиться, если заедут на улицу Есенина. Там теперь и фонтан, и океан.

О разливе на углу улицы Есенина и проспекта Луначарского в социальных сетях пишут и показывают очевидцы около двух дня, стало известно «Фонтанке» 13 июля.



По их словам, воды на проезжей части скопилось так много, что можно нырять. А вот ехать сложно. Автобус фактически бороздит разлив. Так что объезд только про тротуару.

