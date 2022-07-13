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    Нырять или можно по тротуару? На Есенина автобус бороздил образовавшийся океан

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    Автомобилисты могут освежиться, если заедут на улицу Есенина. Там теперь и фонтан, и океан.

    Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

    О разливе на углу улицы Есенина и проспекта Луначарского в социальных сетях пишут и показывают очевидцы около двух дня, стало известно «Фонтанке» 13 июля.

    По их словам, воды на проезжей части скопилось так много, что можно нырять. А вот ехать сложно. Автобус фактически бороздит разлив. Так что объезд только про тротуару.

    В пресс-службе ГУП «Водоканал» сообщили «Фонтанке», что на место отправлена аварийная бригада. Однако когда она прибыла на место, то выяснилось, что дефект произошел в ходе испытаний ГУП «ТЭК». Энергетики сообщили, что дефект произошел на трубе диаметром 500 мм у дома 17 по проспекту Луначарского. Изношенный участок был выявлен в ходе гидравлических испытаний от котельной Парнас и включен в план ремонта.

    Из-за разлива троллейбусам 13-го маршрута пришлось изменить маршрут, сообщает «Горэлектротранс».

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