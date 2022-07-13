В Минфине придумали, как снизить ставки по ипотеке. Надо кое-что убрать

В России ставки по рыночной ипотеке могут быть снижены примерно на 1 п.п., если перевести весь бумажный документооборот в электронную форму. Об этом 13 июля заявил замминистра финансов Алексей Моисеев на заседании президиума Совета законодателей.



«Если мы полностью уберем бумагу, то мы сможем конечную ставку для населения снизить где-то на 1 п.п. Это движение уже сейчас частично произошло», – уверен чиновник (цитата по РБК). Замминистра добавил, что речь идет о рыночных жилищных кредитах, а не о льготных.

