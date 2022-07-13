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    В Минфине придумали, как снизить ставки по ипотеке. Надо кое-что убрать

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    В России ставки по рыночной ипотеке могут быть снижены примерно на 1 п.п., если перевести весь бумажный документооборот в электронную форму. Об этом 13 июля заявил замминистра финансов Алексей Моисеев на заседании президиума Совета законодателей.

    «Если мы полностью уберем бумагу, то мы сможем конечную ставку для населения снизить где-то на 1 п.п. Это движение уже сейчас частично произошло», – уверен чиновник (цитата по РБК). Замминистра добавил, что речь идет о рыночных жилищных кредитах, а не о льготных.

    Он отметил, что сегодня многие банки уже выдают ипотеку через электронную закладную. Отсутствие бумажного документооборота в ипотеке, подчеркнул Моисеев, снижает ее конечную стоимость.

    Тему бумаги сегодня также затронул замминистра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров. По его словам, производимая в России небеленая офисная бумага полезнее для здоровья человека и экологичнее, чем белоснежная.

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