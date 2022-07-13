«Зенит» подписал новый контракт с Семаком

Футбольный клуб «Зенит» объявил о подписании нового контракта с главным тренером Сергеем Семаком. Как уточнили 13 июля в пресс-службе петербургской команды, соглашение рассчитано на три года.

В качестве игрока Семак выступал за «Зенит» с августа 2010-го по июнь 2013-го. За это время он отыграл 72 матча, в которых забил 13 мячей и сделал семь результативных пасов.



В июне 2013 года Семак объявил об окончании игровой карьеры. Сразу же он перешел на работу в тренерский штаб главного тренера «Зенита» Лучано Спаллетти. 29 мая 2018 года Сергей Семак уже сам стал главным тренером «Зенита». В свой первый же сезон на этом посту он выиграл чемпионат России. В дальнейшем он еще трижды брал золото РПЛ, а также выиграл Кубок и трижды брал Суперкубок страны. В том числе последний в матче против московского «Спартака».

