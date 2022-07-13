Фестиваль ретротехники «ФОРТуна» возвращается в Петербург

После двухлетнего перерыва в Петербург возвращается фестиваль ретротехники «ФОРТуна». Любители винтажных автомобилей соберутся на территории форта «Константин» в Кронштадте 16 и 17 июля.

За внимание зрителей будут бороться ретроавтомобили, мотоциклы, велосипеды, автобусы, троллейбусы и даже грузовики. Всего на площадке фестиваля будет более 500 ретроавтомобилей — чопорные «англичане» и «американцы», ухоженные «европейцы» и, разумеется, знакомая советская классика. Некоторые поучаствуют в ретроспринтах и показательных заездах. И конечно, покрасуются на ретропробеге по Кронштадту (старт — 17 июля в 17:00 от форта «Константин» к Якорной площади).

Отдельного внимания заслуживает выставка специальной техники, состав которой расширяется с каждым годом. Здесь будут как постоянные гости — американские полицейские автомобили, так и новичок — уникальная скорая помощь РАФ с настоящим добрым доктором за рулем. Заявлены и автомобили военного назначения. Например, на базе ГАЗ-69 развернут реконструкцию медсанчасти 1965 года. Хозяева экспозиции пригласят всех желающих на чай из настоящего самовара. Как всегда, в гости ждут автомобили старейшего ленинградского клуба «Охтинец» — довоенные ЗИСы. Также обещает порадовать и экспозиция музея Городского электрического транспорта.

Попасть на фестиваль можно будет на бесплатных автобусах из Кронштадта. Они будут курсировать 16 и 17 июля с 11:00 до 19:00 от остановки «19 квартал» (Кронштадтское шоссе, 38). Интервал движения — 20 минут.



Подробнее о фестивале и его участниках читайте в материале «Фонтанки».

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