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    Bloomberg: Евро может не выдержать прекращения поставок российского газа

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    На фоне рисков прекращения поставок российского газа в Европу и колебаний евро на грани паритета с долларом Европейский центральный банк теряет контроль над союзной валютой. Как пишет Bloomberg в среду, 13 июля, в сложившейся ситуации кризис энергоносителей начинает влиять на евро более ощутимо, чем ключевая ставка ЕЦБ.

    Как сообщает издание, запланированное на 21 июля открытие после планового ремонта российского газопровода «Северный поток» может сказаться на европейской валюте сильнее, чем назначенное на тот же день первое за 10 лет повышение процентной ставки Европейским центральным банком.

    «Правительства по всему континенту открыто говорят о риске полного отключения от поставок газа, что приведет к резкому росту цен на энергоносители и, вероятно, рецессии. Это создаст большие проблемы для единой валюты, которая уже балансирует на грани паритета с долларом», — уточняет Bloomberg.

    Полная остановка поставок газа, по прогнозам экспертов, приведет к падению евро на 10 % от текущего состояния, до 90 американских центов, и экономическому кризису в странах ЕС.

    Газопровод «Северный поток», считающийся ключевым для транспортировки российского газа в Европу, закрыли на плановое техобслуживание 11 июля. Ремонтные работы с полной остановкой газопровода были анонсированы еще в сентябре 2021 года.

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