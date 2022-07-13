Bloomberg: Евро может не выдержать прекращения поставок российского газа

На фоне рисков прекращения поставок российского газа в Европу и колебаний евро на грани паритета с долларом Европейский центральный банк теряет контроль над союзной валютой. Как пишет Bloomberg в среду, 13 июля, в сложившейся ситуации кризис энергоносителей начинает влиять на евро более ощутимо, чем ключевая ставка ЕЦБ.



Как сообщает издание, запланированное на 21 июля открытие после планового ремонта российского газопровода «Северный поток» может сказаться на европейской валюте сильнее, чем назначенное на тот же день первое за 10 лет повышение процентной ставки Европейским центральным банком.

