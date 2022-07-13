Молодой «гонщик» на «Ладе» кувырнулся в кювет на трассе «Нарва» и погиб

Водитель автомобиля разбился на федеральной трассе «Нарва» в Ломоносовском районе Ленобласти ранним утром 12 июля. За пару последних лет он насобирал десятки штрафов за нарушения ПДД.
В 5:20 вторника на 44-м километре автодороги А-180 «Нарва» 26-летний житель Лодейного Поля на личной LADA Priora по неустановленной причине съехал в кювет, где машина опрокинулась, стало известно «Фонтанке» 13 июля. В результате молодой человек от полученных травм скончался на месте.
За 2021–2022 годы погибший привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД 43 раза, среди них — превышение скорости, непристегнутый ремень и отсутствие ОСАГО.
За сутки в Ломоносовском районе Ленобласти произошли две смертельные аварии. Вечером 12 июля на региональной дороге столкнулись легковая Mazda и микроавтобус Volkswagen. Управлявшая «Маздой» пожилая петербурженка скончалась на месте.