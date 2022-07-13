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    Пенсионерка из Петербурга погибла, отправив микроавтобус в кювет в Ленобласти

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    Смертельное ДТП произошло вечером 12 июля в Ломоносовском районе Ленобласти. Левый поворот на региональной дороге оказался фатальным для пожилой автомобилистки из Петербурга.

    В 18:10 на 20-м километре автодороги Форт — Коваши — Сосновый Бор 74-летняя петербурженка, управляя автомобилем Mazda 626, принадлежащим 88-летней женщине, при повороте налево не пропустила ехавший во встречном направлении прямо Volkswagen Multivan под управлением 49-летнего петербуржца. От удара микроавтобус улетел в кювет. Об этом «Фонтанке» стало известно 13 июля.

    В результате аварии водитель «Мазды» от полученных травм скончалась на месте. Водителя «Фольксвагена» госпитализировали в состоянии средней тяжести. Погибшая автомобилистка с начала 2021 года ни разу не привлекалась за нарушения ПДД, пострадавший водитель привлекался 9 раз — в основном за превышение скорости.

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