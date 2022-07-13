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    В рейтинге районов петербургской агломерации по выводу жилья — неожиданный новый лидер

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    В рейтинге районов, где стартовали продажи новостроек, по итогам первого полугодия 2022 года сменился лидер. Как отмечают эксперты Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» (Setl Group), впервые за последние годы на первое место вышел Московский район с долей 12% в объеме нового предложения.

    На втором месте по объему нового предложения расположился Выборгский район с долей 11%. За ним следуют Всеволожский район Ленобласти и Невский район Петербурга с одинаковыми показателями — по 10% каждый. По итогам прошлого года Всеволжский район лидировал в агломерации.

    По словам Ольги Трошевой, руководителя Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» (Setl Group), особенно активно развивается южная часть Московского района — локация Пулковское-Волхонское, где реализуются проекты малоэтажной застройки в сегменте «комфорт». Также стартовали новые проекты и очереди в локациях Новоизмайловское и Средняя Рогатка.

    — Всего же за первое полугодие на рынок вывели 1,3 млн кв. м жилья, что больше, чем, к примеру, в первом полугодии 2020 года, — добавила Ольга Трошева. — А в прошлом году объем нового предложения был пиковым.

    По словам экспертов, в мае и июне рынок заметно оживился — активно стартовали новые проекты разных классов как в бюджетных пригородных локациях, так и в престижных городских районах. В итоге предложение на первичном рынке за второй квартал увеличилось на 11% и составило 3,9 млн кв. м — это показатель уровня конца 2021 года.

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