В рейтинге районов петербургской агломерации по выводу жилья — неожиданный новый лидер

В рейтинге районов, где стартовали продажи новостроек, по итогам первого полугодия 2022 года сменился лидер. Как отмечают эксперты Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» (Setl Group), впервые за последние годы на первое место вышел Московский район с долей 12% в объеме нового предложения.



На втором месте по объему нового предложения расположился Выборгский район с долей 11%. За ним следуют Всеволожский район Ленобласти и Невский район Петербурга с одинаковыми показателями — по 10% каждый. По итогам прошлого года Всеволжский район лидировал в агломерации.

