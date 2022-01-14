Около 5 млн кв. м жилья вывели застройщики на рынок Петербурга и пригородов в 2021 году, почти половина — за КАД

Прошлый год стал рекордным по выводу жилья на первичном рынке Петербурга и пригородов. По данным Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» (Setl Group), в 2021 году предложение на первичном рынке пополнилось на 4,9 млн кв. м жилья. Это почти в полтора раза (на 48%) выше прошлогоднего уровня и близко к пиковому периоду 2018 года, года в продажу вывели 4,8 млн кв. м жилья.



Как отметила руководитель Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» (Setl Group) Ольга Трошева, 49% нового предложения за прошлый год появилось за границами КАД. Это также стало рекордом для рынка, поскольку даже во времена активного освоения пригородных территорий на них приходилось максимум 40% нового предложения. По словам эксперта, много новых проектов появилось как в «закадье», но при этом в черте города (Пулковское-Волхонское, Ручьи), так и в классических пригородах (Бугры-Мурино, Янино, Новосаратовка, Колпино).

