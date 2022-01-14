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Около 5 млн кв. м жилья вывели застройщики на рынок Петербурга и пригородов в 2021 году, почти половина — за КАД

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Прошлый год стал рекордным по выводу жилья на первичном рынке Петербурга и пригородов. По данным Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» (Setl Group), в 2021 году предложение на первичном рынке пополнилось на 4,9 млн кв. м жилья. Это почти в полтора раза (на 48%) выше прошлогоднего уровня и близко к пиковому периоду 2018 года, года в продажу вывели 4,8 млн кв. м жилья.

Как отметила руководитель Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» (Setl Group) Ольга Трошева, 49% нового предложения за прошлый год появилось за границами КАД. Это также стало рекордом для рынка, поскольку даже во времена активного освоения пригородных территорий на них приходилось максимум 40% нового предложения. По словам эксперта, много новых проектов появилось как в «закадье», но при этом в черте города (Пулковское-Волхонское, Ручьи), так и в классических пригородах (Бугры-Мурино, Янино, Новосаратовка, Колпино).

Наибольшую долю в новом предложении, как обычно, занял Всеволожский район Ленобласти — на него приходится 26%, что в три раза больше, чем в каждом из наиболее активно застраиваемых районов в городе. Так, на Красносельский, Красногвардейский, Приморский, Выборгский пришлось лишь по 9%.

— Большая часть (73%) нового жилья на рынке за год — это сегмент «комфорт», — продолжила Ольга Трошева. — Также стало больше квартир с возможностью меблировки — за год число компаний, предлагающих такую опцию, увеличилось вдвое.

Кроме того, аналитики отметили, что стало больше малоэтажных проектов — в 2021 году на них пришлось уже 12%, хотя раньше доля держалась на уровне 5–8%. Такие объекты появлялись по большей части в южном направлении — Пулковское-Волхонское, Ново-Сергиево.

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Комментарии (1)

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Ну-ну, жильё вводят рекордными темпами, а жить комфортно негде. Инфраструктуры не хватает катастрофически, к подъезду не подойти: всё заставлено машинами, скорой и пожарной соответственно тоже не подъехать. Для жителей многоэтажек: в случае пожара лифты не работают - со своим богатством будете пешком по чёрной лестнице спускаться, среди великов и колясок.
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