Германия определилась с датой прекращения поставок угля и нефти из России

Германия полностью откажется от закупок российского угля 1 августа и остановит все поставки нефти из РФ 31 декабря. Об этом со ссылкой на заявление заместителя министра финансов страны Йорга Кукиса на Сиднейском энергетическом форуме 13 июля пишет Reuters.



Как отметил замминистра финансов ФРГ, несмотря на быстрое развитие немецких терминалов для импорта сжиженного природного газа и запланированных поставок около 30 миллиардов кубометров СПГ из США и Катара, отказ от российского топлива создаст огромный пробел в энергоснабжении Германии и серьезно изменит его источники.

