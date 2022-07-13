Германия определилась с датой прекращения поставок угля и нефти из России

Германия полностью откажется от закупок российского угля 1 августа и остановит все поставки нефти из РФ 31 декабря. Об этом со ссылкой на заявление заместителя министра финансов страны Йорга Кукиса на Сиднейском энергетическом форуме 13 июля пишет Reuters.
Как отметил замминистра финансов ФРГ, несмотря на быстрое развитие немецких терминалов для импорта сжиженного природного газа и запланированных поставок около 30 миллиардов кубометров СПГ из США и Катара, отказ от российского топлива создаст огромный пробел в энергоснабжении Германии и серьезно изменит его источники.
Раньше, по оценкам Кукиса, Россия поставляла в страну
Ранее послы стран Евросоюза согласовали пятый пакет антироссийских санкций, предусматривающий среди прочего эмбарго на импорт угля из РФ. Ограничения вступят в силу 10 августа 2022 года.