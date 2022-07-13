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    Германия определилась с датой прекращения поставок угля и нефти из России

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    11 комментариев

    Германия полностью откажется от закупок российского угля 1 августа и остановит все поставки нефти из РФ 31 декабря. Об этом со ссылкой на заявление заместителя министра финансов страны Йорга Кукиса на Сиднейском энергетическом форуме 13 июля пишет Reuters.

    Как отметил замминистра финансов ФРГ, несмотря на быстрое развитие немецких терминалов для импорта сжиженного природного газа и запланированных поставок около 30 миллиардов кубометров СПГ из США и Катара, отказ от российского топлива создаст огромный пробел в энергоснабжении Германии и серьезно изменит его источники.

    Раньше, по оценкам Кукиса, Россия поставляла в страну 40 % угля и 40 % нефти. Теперь же ФРГ, приспосабливаясь к новым условиям, сосредоточится на переходе к возобновляемой энергии.

    Ранее послы стран Евросоюза согласовали пятый пакет антироссийских санкций, предусматривающий среди прочего эмбарго на импорт угля из РФ. Ограничения вступят в силу 10 августа 2022 года.

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    Комментарии 11

    Guddd-Head13 Июл 2022 в 09:57
    А что, если топить СШПшные танкеры с СПГ?)
    +0-0
    mr.di06813 Июл 2022 в 09:57
    Без дешёвого политического бла-бла . Немецкая экономика просто рухнет без дешёвого сырья . И как локомотив , потянет всех остальных в ЕС за собой .
    +0-0
    dragvs13 Июл 2022 в 09:36
    Неплохо. Немцам есть 100% доверие, у них все получится. До конца года будет существенный передел рынка. Brent уже ниже $100 торгуется, российскую нефть вообще по дешевке покупают. Осталось только дождаться обвала цен на топливном рынке чтобы запустить необратимые процессы в российской экономике, это году в 2023-2024.
    +0-0
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