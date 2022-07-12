Двое детей пострадали в результате ДТП с маршруткой на Киевском шоссе

Трое пострадавших оказались в реанимации после смертельной аварии с маршруткой на Киевском шоссе в Гатчинском районе Ленобласти утром, 12 июля. Два человека попали в травматологию, а еще девятерых отправили лечиться домой.
Среди пострадавших оказались двое детей 2010 года рождения — они получили ушибы и ссадины и будут восстанавливаться амбулаторно.
В целом список пассажиров, оказавшийся в распоряжении «Фонтанки», выглядит так:
1. Женщина, 1964 г. р. Переломы рёбер. Находится в реанимации.
2. Мужчина, 1989 г. р. Закрытая черепно-мозговая травма, множественные переломы, рваные раны лица, языка. Находится в реанимации.
3. Неизвестный, 1980 г. р. Множественные переломы и рвано-ушибленные раны нижних конечностей. Шок 3-й степени. Находится в реанимации.
4. Женщина, 1992 г. р. Множественные переломы в области головы, лица, нижних конечностей. Направлена в травматологию.
5. Женщина, 1973 г. р. Перелом плечевой кости. Направлена в травматологию.
6. Женщина, 1959 г. р. Ушиб грудной клетки. Амбулаторное лечение.
7. Женщина, 1966 г. р. Ушибленная рана ног, ссадины головы, конечностей. Амбулаторное лечение.
8. Женщина, 1951 г. р. Закрытый перелом правой лучевой кости. Амбулаторное лечение.
9. Женщина, 1986 г. р. Ушибы головы, предплечья. Амбулаторное лечение.
10. Женщина, 1980 г. р. Ушибы головы, голени. Амбулаторное лечение.
11. Женщина, 1986 г. р. Ушиб позвоночника. Амбулаторное лечение.
12. Мужчина, 1970 г. р. Ушиб грудной клетки, рана левой голени, ссадины носа. Амбулаторное лечение.
13. Девочка, 2010 г. р. Ссадины подбородка. Амбулаторное лечение.
14. Девочка, 2010 г. р. Ушибы головы, грудной клетки. Амбулаторное лечение.
Ранее по факту ДТП было возбуждено уголовное дело. По данным Следственного комитета, в результате аварии с маршруткой на 46-м км трассы Р-23 «Петербург — Псков» погибли водитель и пассажир. По предварительной информации, водителю микроавтобуса Mercedes стало плохо, он потерял управление, в результате машина влетела в отбойник.