Смертельная авария с маршруткой под Гатчиной стала уголовным делом

Следователи возбудили уголовное дело после ДТП с двумя погибшими на Киевском шоссе в Ленобласти. Об этом 12 июля сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.



Авария произошла около 11:50 на 46-м км трассы Р-23 «Петербург — Псков». Маршрутное такси Mercedes по пути из Луги врезалось в отбойник. В результате погибли водитель и пассажир, пострадали 10 человек. «Фонтанка» писала, что ДТП могло случиться из-за того, что водителю стало плохо и он не справился с управлением.

