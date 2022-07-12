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    Смертельная авария с маршруткой под Гатчиной стала уголовным делом

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    Следователи возбудили уголовное дело после ДТП с двумя погибшими на Киевском шоссе в Ленобласти. Об этом 12 июля сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

    Авария произошла около 11:50 на 46-м км трассы Р-23 «Петербург — Псков». Маршрутное такси Mercedes по пути из Луги врезалось в отбойник. В результате погибли водитель и пассажир, пострадали 10 человек. «Фонтанка» писала, что ДТП могло случиться из-за того, что водителю стало плохо и он не справился с управлением.

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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    Сейчас следствие устанавливает обстоятельства и причины произошедшего. Дело расследуется по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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