В смертельном ДТП с маршруткой на Киевском шоссе пострадали 11 пассажиров

В междугородной маршрутке, разбившейся 12 июля в Гатчинском районе Ленобласти, по предварительной информации, ехали два десятка человек. Более половины из них получили травмы.
Как уточняют в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», авария произошла около 11:50 на 44-м километре трассы Р-23 «Петербург — Псков». По предварительным данным, водитель микроавтобуса Mercedes, ехавший по маршруту №844 «Петербург — Луга», не справился с управлением и врезался в отбойник.
В момент ДТП в маршрутке, по предварительным данным, находились 20 человек, в том числе несовершеннолетний. Водитель погиб на месте, еще 11 человек пострадали, сообщает 47News. По информации «Фонтанки», водителю могло стать плохо за рулем.
На месте находятся скорая, ГИБДД и представители обслуживающей дорогу подрядной организации. Причины и обстоятельства ДТП выясняет полиция. Движение по трассе в районе места аварии затруднено.