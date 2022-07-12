В Кремле ответили на вопрос о переговорах с Украиной: новости о санкциях и спецоперации за 12 июля

Переговоры между Москвой и Киевом пока не обсуждаются Фото: Олег Фёдоров / CHITA.RU Поделиться Поделиться





24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях минувшего дня. Сегодня подводим итоги 11 июля.

Евро и доллар сравнялись в цене Курсы доллара и евро на международном рынке сравнялись впервые с декабря 2002 года. Курсы валют во время торгов были равны в течение нескольких минут, после чего евро немного подорожал. По курсу ЦБ РФ на среду доллар стоит 58 рублей 85 копеек, евро — 58 рублей 76 копеек.

В России закроются все магазины Lush Владелец российского бизнеса британской косметической сети Lush Дмитрий Азаров принял решение закрыть все магазины сети в России. Как пишет «Коммерсант», британская компания отказалась поставлять косметику в Россию в начале марта и Азарову так и не удалось наладить поставки продукции в Россию, даже через параллельный импорт. В начале апреля он предупреждал, что если поставки не возобновятся, то бизнес придется закрыть. Lush работал в России более 20 лет, к сегодняшнему дню у сети было 48 магазинов в стране.

Россияне за три месяца потратили на валюту 400 млрд рублей

Центробанк представил обзор рисков финансовых рынков за апрель, май и июнь. Согласно документу, в течение трех месяцев россияне скупали валюту — население за этот период приобрело валюту на бирже на 0,4 трлн рублей. Это максимум за последние четыре года. — За аналогичный период в предыдущие три года физические лица также покупали валюту, но в меньших объемах — 0,05, 0,2 и 0,3 трлн руб. в 2019, 2020 и 2021 годах соответственно, — сообщает Центробанк.

В ДНР отменили мораторий на исполнение смертных приговоров В Донецкой Народной Республике вступила в силу отмена моратория на исполнение смертных приговоров, который действовал прежде. Ранее в республике были приговорены к смертной казни за «участие в боевых действиях в составе украинских вооруженных формирований в качестве наемников» британцы Эйден Аслин и Шон Пиннер, а также марокканец Саадун Брагим.

Покупатели IKEA выстроились в очередь на сайте

Клиенты компании IKEA не сдаются и пытаются принять участие в последней распродаже, которую магазин устроил онлайн перед уходом с российского рынка. Поток желающих уже ронял сайт, так что теперь компания организовала электронную очередь. Время ожидания в ней от нескольких минут, но можно ждать своей очереди и часами — зависит от того, сколько сейчас покупателей на сайте.

Тем временем в соцсетях уже вовсю орудуют мошенники, которые пытаются нажиться на народной любви к IKEA. Почитайте наш материал о том, как не попасться на их удочку. Lego — всё Lego расторг контракт с дистрибьютором своих конструкторов в России. Об этом сообщает РИА Новости. Ранее из-за отсутствия поставок были закрыты некоторые магазины Lego, но дистрибьютор конструкторов — компания «Мир кубиков», входящая в Inventive Retail Group — выражала надежду на то, что приостановка работы — временная мера.

Песков заявил, что о переговорах с Украиной речь не идет Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о возобновлении переговоров с Украиной. Он заявил, что «сейчас об этом речь не идет». Ранее глава переговорной группы с украинской стороны Давид Арахамия говорил, что Украина может возобновить переговоры с Россией в конце августа.