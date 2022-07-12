По следам «Нулевого пациента»: врач расскажет, почему опасно смотреть медицинские сериалы

Онкопациентов доктор Хаус норовил направить на химиотерапию — причем сразу. Хотя не каждому такая терапия подходит. А дефибриллятором не остановившееся сердце запускают, а устраняют фибрилляцию желудочков сердца. Интерны в одноименном сериале оперируют — в жизни их никто бы к этому делу не подпустил. Вообще, если бы медицинские сериалы делали «как взаправду», то на экране все время фигурировали бы медсестры, а не врачи (первых гораздо больше, чем вторых). И мы не видели бы лиц главных героев: хирурги, например, за работой все время в масках и очках. И, конечно, в сериалах доктора на все руки от скуки — универсалы: и МРТ делают, и оперируют. В жизни такого не увидишь: диагностика и лечение — это разные направления. Токсиколог, научный журналист Алексей Водовозов считает, что наивный и некритический просмотр медицинских сериалов может быть даже опасным.

