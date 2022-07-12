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    По следам «Нулевого пациента»: врач расскажет, почему опасно смотреть медицинские сериалы

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    «Скорая помощь», «Доктор Хаус», «Шарите», «Больница Никербокер», «Интерны» и последний российский хит «Нулевой пациент»: мода на медсериалы не угасает, а мы плохо разбираемся, что в них правдоподобно, а что с точки зрения медицины ахинея. 16 июля в «Охте-8» будем разбираться. Бесплатно. 16+

    Фото: кадр из фильма «Нулевой пациент»
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    Онкопациентов доктор Хаус норовил направить на химиотерапию — причем сразу. Хотя не каждому такая терапия подходит. А дефибриллятором не остановившееся сердце запускают, а устраняют фибрилляцию желудочков сердца. Интерны в одноименном сериале оперируют — в жизни их никто бы к этому делу не подпустил. Вообще, если бы медицинские сериалы делали «как взаправду», то на экране все время фигурировали бы медсестры, а не врачи (первых гораздо больше, чем вторых). И мы не видели бы лиц главных героев: хирурги, например, за работой все время в масках и очках. И, конечно, в сериалах доктора на все руки от скуки — универсалы: и МРТ делают, и оперируют. В жизни такого не увидишь: диагностика и лечение — это разные направления. Токсиколог, научный журналист Алексей Водовозов считает, что наивный и некритический просмотр медицинских сериалов может быть даже опасным.

    16 июля в лектории библиотеки «Охта-8» (Большеохтинский пр., 8) послушаем лекцию Водовозова «Нулевой пациент» и другие: популяризация науки и искажение действительности в медицинских сериалах». Подробности на сайте Маяковки, в разделе «Мероприятия». Начало в 18:00.

    Александра Шеромова

    Фото: кадр из фильма «Нулевой пациент»

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