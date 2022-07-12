Петербуржцев предупредили, что радугу после дождя можно увидеть не только в небе

В Петербурге после дождей на водных объектах могут появиться радужные разводы и следы загрязнений. Об этом 12 июля предупредили в управлении Росприроднадзора по Северо-Западу.



Это объяснили тем, что вместе с водой в реки и каналы могут попасть грязь с улиц и дорог, а также грунт, что приводит к «помутнению воды вдоль неукрепленных берегов водных объектов». В ведомстве отметили, что 680 выпусков от дождеприемников не переключены на очистные сооружения. То есть через них сточные воды стекают в реки без очистки. Из-за этого при одномоментном выпадении большого количества осадков на реках и каналах часто появляются радужные разводы и пленка.