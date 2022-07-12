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    Трансляция : Петербург накрыла «Зельда»

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    Петербуржцев предупредили, что радугу после дождя можно увидеть не только в небе

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    В Петербурге после дождей на водных объектах могут появиться радужные разводы и следы загрязнений. Об этом 12 июля предупредили в управлении Росприроднадзора по Северо-Западу.

    Это объяснили тем, что вместе с водой в реки и каналы могут попасть грязь с улиц и дорог, а также грунт, что приводит к «помутнению воды вдоль неукрепленных берегов водных объектов». В ведомстве отметили, что 680 выпусков от дождеприемников не переключены на очистные сооружения. То есть через них сточные воды стекают в реки без очистки. Из-за этого при одномоментном выпадении большого количества осадков на реках и каналах часто появляются радужные разводы и пленка.

    В случае если вы заметили загрязнение, необходимо сообщить об этом по телефону +7 (921) 987-58-99.

    В Петербург пришел циклон «Зельда». Город накрыло огромной воронкообразной тучей и ливнем. Следите за погодной красотой в безопасности вместе с «Фонтанкой».

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