Дзюба в «рубиновых» тонах. Бомбардир поддерживает форму у Слуцкого

Бывший нападающий футбольного клуба «Зенит» Артем Дзюба, у которого пока нет официального контракта, приехал на тренировку казанского «Рубина». Видео с футболистом появилось 12 июля в социальных сетях команды.



«Сегодня Артем Дзюба прибыл на базу «Рубина» и провёл тренировку с командой. Однако речь о подписании контракта не идёт — форвард просто поддерживает форму у Леонида Викторовича, пока находится в поиске нового клуба», — прокомментировали в «Рубине».

