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    Дзюба в «рубиновых» тонах. Бомбардир поддерживает форму у Слуцкого

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    ФК «Рубин»

    Бывший нападающий футбольного клуба «Зенит» Артем Дзюба, у которого пока нет официального контракта, приехал на тренировку казанского «Рубина». Видео с футболистом появилось 12 июля в социальных сетях команды.

    «Сегодня Артем Дзюба прибыл на базу «Рубина» и провёл тренировку с командой. Однако речь о подписании контракта не идёт — форвард просто поддерживает форму у Леонида Викторовича, пока находится в поиске нового клуба», — прокомментировали в «Рубине».

    Напомним, что Артём Дзюба покинул «Зенит» после окончания минувшего сезона. Нападающий выступал за петербургский клуб с июля 2015 года, куда он перешёл из «Спартака». В составе «Зенита» он четыре раза становился чемпионом России. В последнем сезоне Российской премьер-лиги нападающий сыграл в 25 матчах, забив 11 голов и отдав семь результативных передач.

    «Фонтанка» вспоминала лучшие 22 гола Дзюбы за «Зенит».

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