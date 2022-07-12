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    КняZz сыграет в Петербурге все хиты «Короля и Шута»

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    19 июля исполнилось бы 49 лет фронтмену группы «Король и Шут» Михаилу Горшеневу. Музыкант умер в 2013 году, и с тех пор ежегодные концерты памяти стали традицией для поклонников культовой группы. Свои шоу по этому поводу устраивают экс-музыканты «Короля и Шута», брат Алексей Горшенев и, конечно, Андрей Князев — друг и коллега Михаила. Вместе с группой КняZz Петербург почтит память легендарного рокера 19 июля в клубе «Космонавт» (16+).

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    Поклонникам не нужно никаких объяснений и дополнительных подробностей — для них памятные концерты уже давно стали способом отдать дань уважения Михаилу Горшеневу и хотя бы на пару часов вернуться в знакомые сказочные миры.

    В этом году группа КняZz сыграет программу под названием «Гимн шута», в которую войдут все самые важные хиты КиШ: «Лесник», «Прыгну со скалы», «Кукла колдуна», «Ели мясо мужики», «Проклятый старый дом» и многие другие. Все композиции прозвучат в максимально близком к оригиналам звучании, ведь подавляющее их число написал сам Андрей Князев — ныне лидер собственной группы КняZz.

    Шоу украсит красочный видеоряд, созданный также лично Князем — музыкант всерьез увлекается 3D-анимацией и с любовью переносит на большие экраны героев и злодеев своих песен. Увидеть и услышать все это точно стоит, особенно если не терпится дождаться сериала про КиШ, а все фильмы-концерты уже засмотрены до дыр.

    Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»

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