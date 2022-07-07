Начались съёмки фантастического сериала о группе «Король и Шут». Процесс контролирует Князь

Начались съёмки биографического сериала с элементами фэнтези «Король и шут» — байопик о культовой группе. Об этом «Фонтанке» сообщили в «Кинопоиске» 7 июля.
Будет снято 8 серий. Сериал расскажет, как происходило рождение культовой панк-группы и через что пришлось пройти музыкантам на пути к всенародному признанию.
Режиссером проекта стал Рустам Мосафир («Скиф»), а сценарий написал Дмитрий Лемешев («Контакт»). Сопродюсерами сериала стали Игорь (Панкер) Гудков и один из основателей группы Андрей Князев.
Уже сняты сцены знакомства Горшка и Князя и один из первых концертов группы в байкерском клубе «Sexton» в 1994 году.
Ранее в интервью «Фонтанке» Андрей Князев рассказывал, что события сериала затронут в основном ранний период творчества группы. Не обойдут вниманием и тему наркозависимости музыкантов. «Мы не будем делать на этом акцент, но и не вправе вычеркивать реальность», — объяснил музыкант «Фонтанке».
Также Андрей Князев рассказал, что исполнители главных ролей будут выбраны на «народном кастинге».
«В съемках будет задействовано огромное количество людей, я буду очень критично относиться к тому, кого будут выбирать на роли. Это очень важный момент. Потому что многие, увидев народный кастинг, ломанулись: мол, хочу Горшка сыграть. Я сразу говорю: не будет такого», — подчеркнул он.
Теперь имена исполнителей главных ролей известны. Константин Плотников исполнит роль Горшка, Влад Коноплёв — Князя, Валерия Зоидова — первую жену лидера группы Анфису, Даниил Вахрушев — бас-гитариста Балу, Илья Ловкий — ударника Поручика, Данила Рассомахин — гитариста Яшу, Ян Ильвес — вокалиста и гитариста Ренегата, Васса Бокова — скрипачку Машу, а жену Горшка Ольгу — Дарья Мельникова.
Съёмки закончатся в октябре 2022 года, а на экраны сериал выйдет в следующем году.