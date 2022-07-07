Начались съёмки фантастического сериала о группе «Король и Шут». Процесс контролирует Князь

Начались съёмки биографического сериала с элементами фэнтези «Король и шут» — байопик о культовой группе. Об этом «Фонтанке» сообщили в «Кинопоиске» 7 июля.



Будет снято 8 серий. Сериал расскажет, как происходило рождение культовой панк-группы и через что пришлось пройти музыкантам на пути к всенародному признанию.



Режиссером проекта стал Рустам Мосафир («Скиф»), а сценарий написал Дмитрий Лемешев («Контакт»). Сопродюсерами сериала стали Игорь (Панкер) Гудков и один из основателей группы Андрей Князев.

