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    Начались съёмки фантастического сериала о группе «Король и Шут». Процесс контролирует Князь

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    Фото: предоставлено «Кинопоиском»
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    Начались съёмки биографического сериала с элементами фэнтези «Король и шут» — байопик о культовой группе. Об этом «Фонтанке» сообщили в «Кинопоиске» 7 июля.

    Будет снято 8 серий. Сериал расскажет, как происходило рождение культовой панк-группы и через что пришлось пройти музыкантам на пути к всенародному признанию.

    Режиссером проекта стал Рустам Мосафир («Скиф»), а сценарий написал Дмитрий Лемешев («Контакт»). Сопродюсерами сериала стали Игорь (Панкер) Гудков и один из основателей группы Андрей Князев.

    Уже сняты сцены знакомства Горшка и Князя и один из первых концертов группы в байкерском клубе «Sexton» в 1994 году.

    Ранее в интервью «Фонтанке» Андрей Князев рассказывал, что события сериала затронут в основном ранний период творчества группы. Не обойдут вниманием и тему наркозависимости музыкантов. «Мы не будем делать на этом акцент, но и не вправе вычеркивать реальность», — объяснил музыкант «Фонтанке».

    Также Андрей Князев рассказал, что исполнители главных ролей будут выбраны на «народном кастинге».

    «В съемках будет задействовано огромное количество людей, я буду очень критично относиться к тому, кого будут выбирать на роли. Это очень важный момент. Потому что многие, увидев народный кастинг, ломанулись: мол, хочу Горшка сыграть. Я сразу говорю: не будет такого», — подчеркнул он.

    Теперь имена исполнителей главных ролей известны. Константин Плотников исполнит роль Горшка, Влад Коноплёв — Князя, Валерия Зоидова — первую жену лидера группы Анфису, Даниил Вахрушев — бас-гитариста Балу, Илья Ловкий — ударника Поручика, Данила Рассомахин — гитариста Яшу, Ян Ильвес — вокалиста и гитариста Ренегата, Васса Бокова — скрипачку Машу, а жену Горшка Ольгу — Дарья Мельникова.

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    Съёмки закончатся в октябре 2022 года, а на экраны сериал выйдет в следующем году.

    Фото: предоставлено «Кинопоиском»

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