Сенатор Климов считает, что спецоперация не потребует ограничений прав и свобод россиян

В России не планируется «без крайней необходимости» ограничивать права и свободы граждан в связи со спецоперацией на Украине, уверен глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов.



«Тех мер законодательного характера, которые принимаются, в том числе в настоящее время, вполне достаточно. Наша задача, с одной стороны, – обеспечить безопасность людей, а с другой – ни в коем случае не ограничивать без крайней необходимости права и свободы. Я убеждён, что в настоящее время мы такого рода ограничения не введем», – ответил он на вопрос о возможности введения в России военного положения (цитата по РИА Новости).

