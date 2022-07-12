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    Боевые действия на Украине

    Сенатор Климов считает, что спецоперация не потребует ограничений прав и свобод россиян

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    В России не планируется «без крайней необходимости» ограничивать права и свободы граждан в связи со спецоперацией на Украине, уверен глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов.

    «Тех мер законодательного характера, которые принимаются, в том числе в настоящее время, вполне достаточно. Наша задача, с одной стороны, – обеспечить безопасность людей, а с другой – ни в коем случае не ограничивать без крайней необходимости права и свободы. Я убеждён, что в настоящее время мы такого рода ограничения не введем», – ответил он на вопрос о возможности введения в России военного положения (цитата по РИА Новости).

    В Кремле также неоднократно уверяли, что военного положения в РФ вводить не собираются.

    Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о том, что на данный момент речь о возобновлении переговоров России и Украины не идет.

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