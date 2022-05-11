Песков заявил, что Путин не планирует вводить в России военное положение



Президент РФ Владимир Путин не планирует вводить военное положение в России на фоне специальной военной операции на Украине. Об этом 11 мая заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.



«Нет, этого в планах нет», — сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли в планах Владимира Путина и Кремля введение военного положения в России или в отдельных регионах страны.



24 февраля президент России Владимир Путин объявил о военной спецоперации на Украине. Смотрите на «Фонтанке» онлайн-трансляцию, посвящённую этим событиям.