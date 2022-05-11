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    Боевые действия на Украине

    Песков заявил, что Путин не планирует вводить в России военное положение

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    2 комментария


    Президент РФ Владимир Путин не планирует вводить военное положение в России на фоне специальной военной операции на Украине. Об этом 11 мая заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

    «Нет, этого в планах нет», — сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли в планах Владимира Путина и Кремля введение военного положения в России или в отдельных регионах страны.

    24 февраля президент России Владимир Путин объявил о военной спецоперации на Украине. Смотрите на «Фонтанке» онлайн-трансляцию, посвящённую этим событиям.

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    Комментарии (2)

    denem
    20 февраля тоже что-то говорил и вот опять
    Карабас Барабас
    «Нет, этого в планах нет», — сказал Песков
    Это есть в перспективе... когда деньги будут заканчиваться тогда и введут.
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