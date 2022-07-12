К выходу готовится новый альбом группы «ДДТ»

«На Западе хватает миротворцев, а вот здесь маловато», — сказал он.

«Мы в данный момент завершаем сведение нового альбома. За эти три месяца я написал несколько новых песен», — рассказал музыкант на канале «Скажи Гордеевой».

Новый альбом группы «ДДТ» проходит последний этап подготовки. Об этом лидер группы Юрий Шевчук рассказал в интервью Катерине Гордеевой , опубликованном 12 июля.

Музыкант назвал «ударом» то, что концерты группы не могут проходить .

«Потому что нас лишили важной работы, нужной. Речь уже и не о деньгах. Нам запретили выполнять свой долг перед страной», — сказал Юрий Шевчук.



При этом музыкант подчеркнул, что никуда не хочет уезжать из своей страны.



«Я не хочу отсюда уезжать. Но меня могут выкинуть», — сказал он.



Также в интервью артист поделился ранее неизвестными подробностями об инциденте в Уфе, где после концерта на него составили протокол о дискредитации российской армии.

