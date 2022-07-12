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    Петербургский суд рассмотрит первое дело выпускника, пришедшего на ЕГЭ со шпаргалкой

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    Административное дело в отношении нарушителя на ЕГЭ рассмотрит мировой судья Московского района Петербурга. Это первое заседание в ходе экзаменационной кампании 2022 года.

    Как уточнили «Фонтанке» в объединённой пресс-службе городских судов 12 июля, нарушение зафиксировано на ЕГЭ по биологии. Ученица имела «средства хранения и передачи информации». Рассмотрение административного дела назначено на 1 августа.

    Попытки списать или пронести на ЕГЭ гаджет подпадают под пункт 4 статьи 19.30 КоАП РФ («Умышленное искажение результатов государственной итоговой аттестации»). Выпускникам грозит штраф до трёх тысяч рублей. В этом году на ЕГЭ в Петербурге троих учеников застукали со шпаргалками.

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