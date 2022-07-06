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    Троих выпускников на ЕГЭ в Петербурге застукали со шпаргалками

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    Трое выпускников были удалены с Единого государственного экзамена из-за желания списать в Петербурге. Об этом на пресс-конференции по итогам экзаменационной кампании сообщила председатель комитета по образованию Наталия Путиловская 6 июля.

    Три выпускника пронесли на экзамены шпаргалки или телефоны. В прошлом году нарушителей было шестеро.

    Попытки списать или пронести на ЕГЭ гаджет попадают под пункт 4 статьи 19.30 КоАП РФ («Умышленное искажение результатов государственной итоговой аттестации»). В прошлом году мировые судьи штрафовали нарушителей на три тысячи рублей.

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