Троих выпускников на ЕГЭ в Петербурге застукали со шпаргалками

Трое выпускников были удалены с Единого государственного экзамена из-за желания списать в Петербурге. Об этом на пресс-конференции по итогам экзаменационной кампании сообщила председатель комитета по образованию Наталия Путиловская 6 июля.



Три выпускника пронесли на экзамены шпаргалки или телефоны. В прошлом году нарушителей было шестеро.



Попытки списать или пронести на ЕГЭ гаджет попадают под пункт 4 статьи 19.30 КоАП РФ («Умышленное искажение результатов государственной итоговой аттестации»). В прошлом году мировые судьи штрафовали нарушителей на три тысячи рублей.

