Роспотребнадзор опасается новых случаев оспы обезьян в России из-за отпусков

Нужно быть готовыми к риску завоза новых случаев оспы обезьян в Россию летом. Об этом 12 июля заявила замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
«Сейчас пора отпусков, пора активной миграции наших граждан, и, конечно, всем нам стоит быть готовыми к тому, что в общем-то риск [завоза] есть, но если следовать определенным правилам, то он будет минимизирован», — сказала она (цитата по «Интерфаксу»).
По словам Пшеничной, для профилактики этого заболевания при общении с вернувшимися из-за границы гражданами необходимо соблюдать гигиену рук и носить маски.
Во вторник стало известно о первом в России случае завоза оспы обезьян. Инфекцию выявили у жителя Петербурга, который на прошлой неделе вернулся из Португалии. Молодого человека положили в Городскую инфекционную больницу им. Боткина, он переносит заболевание в легкой форме. Подробнее читайте на «Фонтанке».