Роспотребнадзор опасается новых случаев оспы обезьян в России из-за отпусков

Нужно быть готовыми к риску завоза новых случаев оспы обезьян в Россию летом. Об этом 12 июля заявила замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.



«Сейчас пора отпусков, пора активной миграции наших граждан, и, конечно, всем нам стоит быть готовыми к тому, что в общем-то риск [завоза] есть, но если следовать определенным правилам, то он будет минимизирован», — сказала она (цитата по «Интерфаксу»).

