«Горшочек» новой платной парковки в центре Петербурга «наварил» уже 6 млн

С 1 по 11 июля петербуржцы произвели более 48,7 тыс. транзакций в новой части платного парковочного пространства. Общая сумма — порядка 6 млн рублей.
О финансовых результатах первой декады «Фонтанке» рассказали в комитете по транспорту 12 июля. «Говорить о штрафах за нарушения правил пользования платной парковкой на данный момент преждевременно», — добавили там. При этом ранее в Смольном неоднократно подчеркивали, что платная парковка — это не коммерческий, а социальный проект, главная задача которого не в получении доходов, а в разгрузке центра города.
Напомним, платная парковочная зона заработала с 1 июля в четырех муниципальных округах Центрального района Петербурга — это 56 улиц. Тариф за час парковки — 100 рублей.