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    «Горшочек» новой платной парковки в центре Петербурга «наварил» уже 6 млн

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    4 комментария

    С 1 по 11 июля петербуржцы произвели более 48,7 тыс. транзакций в новой части платного парковочного пространства. Общая сумма — порядка 6 млн рублей.

    О финансовых результатах первой декады «Фонтанке» рассказали в комитете по транспорту 12 июля. «Говорить о штрафах за нарушения правил пользования платной парковкой на данный момент преждевременно», — добавили там. При этом ранее в Смольном неоднократно подчеркивали, что платная парковка — это не коммерческий, а социальный проект, главная задача которого не в получении доходов, а в разгрузке центра города.

    Напомним, платная парковочная зона заработала с 1 июля в четырех муниципальных округах Центрального района Петербурга — это 56 улиц. Тариф за час парковки — 100 рублей.

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    Комментарии 4

    мухомор12 Июл 2022 в 15:03
    У меня на переулке теперь полно свободных мест.
    Это просто прекрасно. Бывает нарезание кругов в поисках места для парковки сильно утомляло. Теперь приехал и встал.
    Ещё бы придумать кару для скрывающих свои номера. Вся надежда на Беглова.
    +0-0
    либералЪ7612 Июл 2022 в 14:58
    разгрузка города, ха! загрузка метро и ОТ! извлечение денег из карманов граждан, просто бизнес - ничего личного.
    +0-0
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