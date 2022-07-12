На «Госуслугах» заработал сервис купли-продажи автомобилей

Минцифры и МВД России запустили на портале госуслуг свой совместный сервис для автовладельцев. Он позволяет заключать договор купли-продажи автомобиля полностью онлайн.

Сделка, заключенная через «Госуслуги», будет иметь ту же юридическую значимость, что и оформленная на бумаге, сообщает 12 июля пресс-служба Минцифры РФ. Сервис уже содержит шаблон типового договора купли-продажи, его можно скачать. Все данные сторон при заключении сделки уже будут предзаполнены, а в процессе сервис автоматически проверит, не наложены ли на машину ограничения и не находится ли она в розыске или залоге. Покупатель сможет вовремя увидеть соответствующую информацию, и заключить договор онлайн не получится.



Скриншот сервиса с портала госуслуг Поделиться Поделиться





Чтобы купить и продать автомобиль через «Госуслуги», и продавец, и покупатель должны быть совершеннолетними, иметь подтвержденные учетные записи на портале и установленное на телефон приложение «Госключ». Заполнять договор начинает продавец, выбрав нужное из перечня принадлежащих ему транспортных средств. Сервис автоматически заполняет сведения об автомобиле и проверяет его. Если какая-то из проверок не удалась, об этом предупреждаются обе стороны соглашения.

Скриншот сервиса с портала госуслуг Поделиться Поделиться





Договор подписывается с помощью приложения «Госключ», после чего покупатель регистрирует машину в течение 10 дней. Сервис автоматически сформирует черновик заявления с электронным договором во вложении. Для регистрации авто обязательно должен быть полис ОСАГО, оформленный на нового владельца, а для машины старше четырех лет — еще и действующая диагностическая карта.