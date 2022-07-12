    Пробки

    3/10

    usd61.3eur61.81
    ТЕМА ДНЯ

    Оспа обезьяны выявлена в Петербурге

    Разговор с финским премьеромiPhone отнимут на границе?Васкеловский стрелокОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    На «Госуслугах» заработал сервис купли-продажи автомобилей

    1906
    3 комментария

    Минцифры и МВД России запустили на портале госуслуг свой совместный сервис для автовладельцев. Он позволяет заключать договор купли-продажи автомобиля полностью онлайн.

    Сделка, заключенная через «Госуслуги», будет иметь ту же юридическую значимость, что и оформленная на бумаге, сообщает 12 июля пресс-служба Минцифры РФ. Сервис уже содержит шаблон типового договора купли-продажи, его можно скачать. Все данные сторон при заключении сделки уже будут предзаполнены, а в процессе сервис автоматически проверит, не наложены ли на машину ограничения и не находится ли она в розыске или залоге. Покупатель сможет вовремя увидеть соответствующую информацию, и заключить договор онлайн не получится.

    Скриншот сервиса с портала госуслуг
    Скриншот сервиса с портала госуслуг
    ПоделитьсяПоделиться

    Чтобы купить и продать автомобиль через «Госуслуги», и продавец, и покупатель должны быть совершеннолетними, иметь подтвержденные учетные записи на портале и установленное на телефон приложение «Госключ». Заполнять договор начинает продавец, выбрав нужное из перечня принадлежащих ему транспортных средств. Сервис автоматически заполняет сведения об автомобиле и проверяет его. Если какая-то из проверок не удалась, об этом предупреждаются обе стороны соглашения.

    Скриншот сервиса с портала госуслуг
    Скриншот сервиса с портала госуслуг
    ПоделитьсяПоделиться

    Договор подписывается с помощью приложения «Госключ», после чего покупатель регистрирует машину в течение 10 дней. Сервис автоматически сформирует черновик заявления с электронным договором во вложении. Для регистрации авто обязательно должен быть полис ОСАГО, оформленный на нового владельца, а для машины старше четырех лет — еще и действующая диагностическая карта.

    Скриншот сервиса с портала госуслуг
    Скриншот сервиса с портала госуслуг
    Скриншот сервиса с портала госуслуг
    Скриншот сервиса с портала госуслуг

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии 3

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close
    close