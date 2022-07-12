Минфин РФ проверит необоснованные расходы госкомпаний

Министерство финансов России проведет оценку необоснованных расходов крупнейших государственных компаний. В частности, речь идет о тратах на аренду дополнительных помещений и люксового автопарка, в том числе с привлечением средств федерального бюджета, сообщает 12 июля пресс-служба Минфина.



Уточняется, что документ «устанавливает порядок сокращения таких расходов для их оптимизации». Рекомендации уже одобрены рабочей группой при правительственной комиссии.

