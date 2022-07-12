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    Минфин РФ проверит необоснованные расходы госкомпаний

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    Министерство финансов России проведет оценку необоснованных расходов крупнейших государственных компаний. В частности, речь идет о тратах на аренду дополнительных помещений и люксового автопарка, в том числе с привлечением средств федерального бюджета, сообщает 12 июля пресс-служба Минфина.

    Уточняется, что документ «устанавливает порядок сокращения таких расходов для их оптимизации». Рекомендации уже одобрены рабочей группой при правительственной комиссии.

    Ранее Минфин предложил снизить бюджетное финансирование госпрограмм более чем на 1,6 триллиона рублей. В частности, планировалось уменьшить субсидирование транспортной системы, научно-технологического развития и обороноспособности страны.

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