«Ведомости»: Минфин предложил сократить расходы по госпрограммам на 1,6 трлн рублей

Бюджетное финансирование госпрограмм в 2023–2025 годах могут сократить более чем на 1,6 трлн рублей. Соответствующее предложение выдвинуло Министерство финансов РФ, пишут 4 июля «Ведомости» со ссылкой на данные Минфина.
Так, траты на реализацию госпрограмм в 2023 году предполагается сократить на 557 млрд рублей, в 2024 году — на 539 млрд, а в 2025 году — на 534 млрд.
Больше всего, по данным издания, эта мера затронет госпрограмму «Развитие транспортной системы», с которой могут снять 390 млрд рублей в период с 2023 по 2025 год. На втором месте «Научно-технологическое развитие» — около 150 млрд рублей, а на третьем — «Обеспечение обороноспособности страны» — 120 млрд.
Собеседник газеты из Минфина объяснил, что решение было принято «с целью приоритизации расходов бюджета и концентрации оставшихся средств на наиболее важных направлениях».
В середине июня глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин сообщил президенту Владимиру Путину, что наиболее успешными являются госпрограммы развития сельского хозяйства, развития транспортной системы, развития атомного машиностроительного комплекса, программа «Доступная среда». При этом в числе отстающих он назвал развитие космической деятельности, в Роскосмосе тогда не согласились.