«Ведомости»: Минфин предложил сократить расходы по госпрограммам на 1,6 трлн рублей

Бюджетное финансирование госпрограмм в 2023–2025 годах могут сократить более чем на 1,6 трлн рублей. Соответствующее предложение выдвинуло Министерство финансов РФ, пишут 4 июля «Ведомости» со ссылкой на данные Минфина.



Так, траты на реализацию госпрограмм в 2023 году предполагается сократить на 557 млрд рублей, в 2024 году — на 539 млрд, а в 2025 году — на 534 млрд.



Больше всего, по данным издания, эта мера затронет госпрограмму «Развитие транспортной системы», с которой могут снять 390 млрд рублей в период с 2023 по 2025 год. На втором месте «Научно-технологическое развитие» — около 150 млрд рублей, а на третьем — «Обеспечение обороноспособности страны» — 120 млрд.

