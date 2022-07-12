    Пробки

    4/10

    usd61.3eur61.81
    ТЕМА ДНЯ

    Оспа обезьяны выявлена в Петербурге

    Разговор с финским премьеромiPhone отнимут на границе?Васкеловский стрелокОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    В Озерках разрешили купаться в одном из озёр. Теперь в Петербурге два достаточно чистых водоема

    877
    обсудить

    Петербургский Роспотребнадзор отчитался о состоянии городских водоемов с оборудованными пляжами. После очередных проб воды купаться разрешили в двух из них. Оба расположены в Выборгском районе города.

    Специалисты Управления Роспотребнадзора по Петербургу с мая мониторят качество воды на 24 городских пляжах. На 12 июля они отобрали 480 проб воды для проверки на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели, и свежие исследования показали, что гигиеническим нормам соответствуют два водоема: Ольгинский пруд напротив парка Сосновка и Верхнее Суздальское озеро в Озерках, сообщает пресс-служба ведомства. В конце июня пригодным для купания был объявлен только первый.

    Все остальные городские акватории, включая пляжи Финского залива в Курортном и Приморском районах Петербурга, санитарным нормам не соответствуют, и купаться там не рекомендуется. В Роспотребнадзоре подчеркивают, что, употребляя воду открытых водоёмов, не отвечающих гигиеническим нормативам, для питья или глотая ее при купании, люди рискуют подцепить паразитов и инфекции, включая острую кишечную, энтеровирусную и даже вирусный гепатит А.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий
    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close
    close