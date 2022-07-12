В Озерках разрешили купаться в одном из озёр. Теперь в Петербурге два достаточно чистых водоема

Петербургский Роспотребнадзор отчитался о состоянии городских водоемов с оборудованными пляжами. После очередных проб воды купаться разрешили в двух из них. Оба расположены в Выборгском районе города.
Специалисты Управления Роспотребнадзора по Петербургу с мая мониторят качество воды на 24 городских пляжах. На 12 июля они отобрали 480 проб воды для проверки на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели, и свежие исследования показали, что гигиеническим нормам соответствуют два водоема: Ольгинский пруд напротив парка Сосновка и Верхнее Суздальское озеро в Озерках, сообщает пресс-служба ведомства. В конце июня пригодным для купания был объявлен только первый.
Все остальные городские акватории, включая пляжи Финского залива в Курортном и Приморском районах Петербурга, санитарным нормам не соответствуют, и купаться там не рекомендуется. В Роспотребнадзоре подчеркивают, что, употребляя воду открытых водоёмов, не отвечающих гигиеническим нормативам, для питья или глотая ее при купании, люди рискуют подцепить паразитов и инфекции, включая острую кишечную, энтеровирусную и даже вирусный гепатит А.