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    Алабай набросился и искусал ребенка во Всеволожском районе

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    8 комментариев

    Алабай напал на ребенка во Всеволожском районе Ленинградской области. У мальчика покусы и рваные раны. Собака выбралась из вольера на территории стройбазы.

    Как стало известно 47news 12 июля, инцидент произошел двумя днями ранее в деревне Екатериновка. 11-летний мальчик катался на велосипеде с братом рядом с территорией торгующей древесиной фирмы. Как рассказала его мать, там в вольере содержатся две собаки.

    «Там у них два алабая в вольере живут. Насколько мы знаем, человек, который за ними ухаживает, пошёл их кормить и недоглядел. Одна собака прошла мимо, а вторая налетела, повалила и стала кусать за руки и ниже поясницы. Этот мужчина опомнился и стал отгонять пса. Теперь нам же говорит, что спас, но, может, надо было не выпускать?» — говорит мать пострадавшего ребенка, которому потребовалась помощь врачей.

    Женщина обратилась в полицию. По ее словам, мальчику также нужен психолог, поскольку он отказывается выходить из дома.

    Директор фирмы заявил, что собаки ему не принадлежат. Он разрешил держать животных на территории, поскольку хозяйка отправилась в отпуск, оставив человека присматривать за псами.

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    Комментарии 8

    Iliann12 Июл 2022 в 12:39
    каждый второй выгуливает своих любимцев в общественных местах без всяких намордников.
    +0-0
    мухомор12 Июл 2022 в 12:33
    пора уже нападение собаки квалифицировать как умышленное причинение вреда здоровью. и ст.111, 112 или 115 ук рф к хозяину собаки в тяжести вреда.
    +0-0
    hal900012 Июл 2022 в 12:32
    Для охраны алабаи не совсем подходят...я имею ввиду по характеру..несмотря на добродушный вид..они независимые и своенравные...лучший охранник эт немецкая овчарка..
    +0-0
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