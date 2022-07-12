Алабай набросился и искусал ребенка во Всеволожском районе

Алабай напал на ребенка во Всеволожском районе Ленинградской области. У мальчика покусы и рваные раны. Собака выбралась из вольера на территории стройбазы.



Как стало известно 47news 12 июля, инцидент произошел двумя днями ранее в деревне Екатериновка. 11-летний мальчик катался на велосипеде с братом рядом с территорией торгующей древесиной фирмы. Как рассказала его мать, там в вольере содержатся две собаки.



«Там у них два алабая в вольере живут. Насколько мы знаем, человек, который за ними ухаживает, пошёл их кормить и недоглядел. Одна собака прошла мимо, а вторая налетела, повалила и стала кусать за руки и ниже поясницы. Этот мужчина опомнился и стал отгонять пса. Теперь нам же говорит, что спас, но, может, надо было не выпускать?» — говорит мать пострадавшего ребенка, которому потребовалась помощь врачей.