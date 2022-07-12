Российский кикшеринг Whoosh продал бизнес в Европе

Акционеры отечественного сервиса аренды электросамокатов Whoosh продали европейский актив гендиректору эстонского сервиса кикшеринга Prime Лаури Труве, сообщают 12 июля «Ведомости» со ссылкой на основателя компании Дмитрия Чуйко. Сумма сделки не разглашается. По оценкам экспертов, зарубежные активы компании могли стоить от 4,5 миллиона до 10 миллионов евро.



Продажа актива, по словам Чуйко, связана со сложностью «ведения дел в странах ЕС в существующих реалиях». Теперь Whoosh планирует сосредоточиться на развитии бизнеса в России и СНГ, а также «продолжать формировать культуру вождения среди горожан и способствовать тому, чтобы самокаты как можно скорее получили правовой статус».

