Российский кикшеринг Whoosh продал бизнес в Европе

Акционеры отечественного сервиса аренды электросамокатов Whoosh продали европейский актив гендиректору эстонского сервиса кикшеринга Prime Лаури Труве, сообщают 12 июля «Ведомости» со ссылкой на основателя компании Дмитрия Чуйко. Сумма сделки не разглашается. По оценкам экспертов, зарубежные активы компании могли стоить от 4,5 миллиона до 10 миллионов евро.
Продажа актива, по словам Чуйко, связана со сложностью «ведения дел в странах ЕС в существующих реалиях». Теперь Whoosh планирует сосредоточиться на развитии бизнеса в России и СНГ, а также «продолжать формировать культуру вождения среди горожан и способствовать тому, чтобы самокаты как можно скорее получили правовой статус».
Ранее глава Госавтоинспекции РФ Михаил Черников заявил, что статус электросамокатов в России будет урегулирован до конца 2022 года. По словам сенатора Александра Башкина, некоторые из них стоит переводить в разряд транспортных средств с обязательной постановкой на учет, оформлением ОСАГО и платой налога.
Сервис аренды электросамокатов российского кикшеринга Whoosh начал работать в Португалии в феврале 2022 года. В запуск в Европе компания вложила 20 миллионов евро — примерно треть от выручки за 2021 год, составившей 4,1 миллиарда рублей.