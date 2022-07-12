ТАСС: В результате удара по Новой Каховке погибли минимум шесть человек, ранены более 40

Как минимум шесть человек погибло в результате удара Вооруженных сил Украины по Новой Каховке (Херсонская область), сообщает ТАСС 12 июля со ссылкой на главу военно-гражданской администрации Каховского района Владимира Леонтьева. По меньшей мере 40 жителей города получили ранения.
По словам Леонтьева, точное количество погибших и раненых оценить невозможно — многие остаются под завалами или заблокированы в поврежденных домах. Число пострадавших, как отмечает глава военно-гражданской администрации, будет расти.
Вечером 11 июля появилась информация об ударах по Новой Каховке. В результате, по данным ТАСС, в городе взорвались склады с минеральными удобрениями и селитрой, были повреждены сотни домов и десятки объектов инфраструктуры, школы, детские сады, больница и храмы. Частично прервано газо- и электроснабжение, а также полностью уничтожены более 35 тонн гуманитарной помощи, в том числе продукты питания для местных жителей, и завод ГТМК, поставлявший оборудование для ГЭС на мировой рынок.
По информации замглавы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова, для удара по Новой Каховке ВСУ использовали ракеты РСЗО Himars, произведенные в США.