ТАСС: В результате удара по Новой Каховке погибли минимум шесть человек, ранены более 40

Как минимум шесть человек погибло в результате удара Вооруженных сил Украины по Новой Каховке (Херсонская область), сообщает ТАСС 12 июля со ссылкой на главу военно-гражданской администрации Каховского района Владимира Леонтьева. По меньшей мере 40 жителей города получили ранения.



По словам Леонтьева, точное количество погибших и раненых оценить невозможно — многие остаются под завалами или заблокированы в поврежденных домах. Число пострадавших, как отмечает глава военно-гражданской администрации, будет расти.

