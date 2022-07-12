ТАСС: Склады с селитрой взорвались в Новой Каховке после удара ВСУ

Вооруженные силы Украины нанесли удар по Новой Каховке. Об этом 11 июля сообщает ТАСС со ссылкой на главу военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района Херсонской области Владимира Леонтьева. Замглавы администрации области Кирилл Стремоусов отметил, что использовались ракеты РСЗО Himars производства США.
По данным агентства, Леонтьев заявил, что в результате удара по Новой Каховке взорвались склады с минеральными удобрениями, селитрой, продолжаются разрывы.
«Есть пострадавшие, повреждены больница, рынок и жилые дома, в радиусе 2 км повылетали окна», — сказал глава ВГА. Он добавил, что ГЭС не пострадала и Северо-Крымский канал функционирует нормально.
Количество пострадавших и погибших пока не уточняется.