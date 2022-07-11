Bloomberg: ЕС может ввести новые санкции против России в ближайшие недели

Евросоюз в ближайшие недели планирует предложить новый пакет санкций против России из-за проведения спецоперации на территории Украины. Об этом 11 июля сообщает агентство Bloomberg.
Возможные санкции еще обсуждаются. Речь идет об ограничении цен на российскую нефть. Однако, по данным агентства, вряд ли решение по этому вопросу появится в ближайшем будущем. Некоторые члены ЕС настаивают на санкциях в отношении российского газа, но большая часть стран Евросоюза такие меры не поддерживают.
Недавно президент РФ Владимир Путин призвал правительство учитывать опасность санкций, а бизнес — готовиться к нефтяному эмбарго.