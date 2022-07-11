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    Bloomberg: ЕС может ввести новые санкции против России в ближайшие недели

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    9 комментариев

    Евросоюз в ближайшие недели планирует предложить новый пакет санкций против России из-за проведения спецоперации на территории Украины. Об этом 11 июля сообщает агентство Bloomberg.

    Возможные санкции еще обсуждаются. Речь идет об ограничении цен на российскую нефть. Однако, по данным агентства, вряд ли решение по этому вопросу появится в ближайшем будущем. Некоторые члены ЕС настаивают на санкциях в отношении российского газа, но большая часть стран Евросоюза такие меры не поддерживают.

    Недавно президент РФ Владимир Путин призвал правительство учитывать опасность санкций, а бизнес — готовиться к нефтяному эмбарго.

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    Комментарии 9

    Borze11 Июл 2022 в 23:06
    надо обождать с запуском СП после ремонта до введения этого пакета. Посмотреть что придумают и сделать выводы о запуске после ремонта турбины.
    +0-0
    миру-мир!11 Июл 2022 в 22:59
    похоже под номером 275829311 сам петя модератор скачет здесь.
    ибо мой коммент по теме стёрт,
    а этого, висит.

    хе-хе.
    +0-0
    VKuser22471042011 Июл 2022 в 22:27
    Вот это да! Вот теперь то все сразу же прекратится, все испугаются и все прекратится!
    +0-0
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