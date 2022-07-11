«Тут же их не меньше 40». В Сестрорецке заметили утиную мать-героиню с «детским садом»

В Сестрорецке заметили утку с огромным выводком птенцов — местные жители успели окрестить ее «матерью-героиней». Судя по всему, часть птенцов — усыновленные. Об этом 11 июля рассказал «Фонтанке» зоолог Павел Глазков.



«Это средний крохаль, для них рекордное количество птенцов — около 20, потому что утке физически сложно высидеть большое количество яиц. Тут же их не меньше 40: видимо, это два-три выводка, часть птенцов утка усыновила», — отметил специалист.