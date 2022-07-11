«Тут же их не меньше 40». В Сестрорецке заметили утиную мать-героиню с «детским садом»

В Сестрорецке заметили утку с огромным выводком птенцов — местные жители успели окрестить ее «матерью-героиней». Судя по всему, часть птенцов — усыновленные. Об этом 11 июля рассказал «Фонтанке» зоолог Павел Глазков.
«Это средний крохаль, для них рекордное количество птенцов — около 20, потому что утке физически сложно высидеть большое количество яиц. Тут же их не меньше 40: видимо, это два-три выводка, часть птенцов утка усыновила», — отметил специалист.
По его словам, утке будет очень сложно защитить всех птенцов: на них охотятся вороны, чайки и даже щуки. С другой стороны, если бы утят не приняли в «детский сад», они могли бы быть уже пойманы.
Про другое утиное семейство «Фонтанка» рассказывала в конце июня: его пропускали водители на ЗСД и Мурманском шоссе.