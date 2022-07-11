Еврокомиссия не исключает полного прекращения поставок газа из России

Еврокомиссия не ожидает, что произойдет полное прекращение поставок газа из России, однако риск такого исхода есть. Об этом 11 июля сообщает ТАСС со ссылкой на первого замглавы ЕК Валдиса Домбровскиса.

«Это не наш основной сценарий, но это также риск, который нельзя полностью исключить», — сказал он. Также представитель Еврокомиссии добавил, что сейчас идет подготовка «экстренных планов» на случай прекращения поставок российского газа.