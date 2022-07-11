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    Еврокомиссия не исключает полного прекращения поставок газа из России

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    5 комментариев

    Еврокомиссия не ожидает, что произойдет полное прекращение поставок газа из России, однако риск такого исхода есть. Об этом 11 июля сообщает ТАСС со ссылкой на первого замглавы ЕК Валдиса Домбровскиса.

    «Это не наш основной сценарий, но это также риск, который нельзя полностью исключить», — сказал он. Также представитель Еврокомиссии добавил, что сейчас идет подготовка «экстренных планов» на случай прекращения поставок российского газа.

    «Газпром» сократил поставки газа по «Северному потоку» из-за невозврата турбины Siemens после ремонта и выявленных технических неисправностей. Накануне компания Siemens заявила, что намерена доставить турбину для «Северного потока» из Канады как можно скорее. По данным Reuters, на Украине выступают против этого решения.

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    Комментарии 5

    Алик-111 Июл 2022 в 18:41
    Точнее так: еврорабы допустили, что хозяин из США может запретить им принимать газ из России
    +0-0
    Pilat11 Июл 2022 в 18:01
    Да чтобы наш великий гуманист прекратил сам поставлять газ врагу...да никогда я в это не поверю!
    Враг должен быть в тепле и сытый. Чтобы врагу было удобней гнобить нас.
    +0-0
    25267490111 Июл 2022 в 17:14
    Тогда в России зарплату будут выдавать баллонами с газом.Мудрый елбасы не оставит нас!
    +1-0
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