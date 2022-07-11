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    Похитившие миллионы из БЦ на Вознесенском разъедутся по колониям. Больше всех получил взломщик сейфа

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    Больше семи лет лишения свободы на троих получили воры, похитившие пять миллионов рублей из сейфа коммерсантов в Адмиралтейском районе Петербурга. О приговоре 11 июля сообщает прокуратура города.

    Виновными в краже Московский райсуд признал Руслана Шарипова, а также Петра и Дмитрия Нафиковых. Им вменяют хищение пяти миллионов рублей, которые до 22 июля прошлого года хранились в офисе коммерческой организации, расположенной в бизнес-центре «Кип Хаус» на Вознесенском проспекте, 13.

    В полиции сообщали, что деньги из сейфа исчезли благодаря ловкости бригады с альпинистским снаряжением. Согласно материалам дела, в роли верхолаза выступил Дмитрий Нафиков, он же взломал сейф. Суд назначил ему 3 года и 3 месяца в колонии общего режима.

    Его подельников, которые, по версии следствия, были «на стрёме», определили в колонию строгого режима. Шарипов получил год, Пётр Нафиков — три.

    Как писала «Фонтанка», миллионерами троица была недолго. Их задержали через неделю после кражи. На тот момент мужчинам было от 31 до 36 лет. У каждого богатое судимостями прошлое. Большинство приговоров касалось краж, также судили приятелей за незаконный оборот наркотиков.

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