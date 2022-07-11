Похитившие миллионы из БЦ на Вознесенском разъедутся по колониям. Больше всех получил взломщик сейфа

Больше семи лет лишения свободы на троих получили воры, похитившие пять миллионов рублей из сейфа коммерсантов в Адмиралтейском районе Петербурга. О приговоре 11 июля сообщает прокуратура города.

Виновными в краже Московский райсуд признал Руслана Шарипова, а также Петра и Дмитрия Нафиковых. Им вменяют хищение пяти миллионов рублей, которые до 22 июля прошлого года хранились в офисе коммерческой организации, расположенной в бизнес-центре «Кип Хаус» на Вознесенском проспекте, 13.